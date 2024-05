Sázky na hokejový šampionát překonaly rekord. Lidé prosázeli skoro 3 miliardy

Sázky na letošní mistrovství světa v hokeji přesáhly 2 miliardy a 900 milionů korun. Loňský rekord to překonalo skoro o miliardu. Uvedly to oslovené sázkové kanceláře. Podle nich byl důvodem velkého zájmu hlavně úspěch české reprezentace a to, že se šampionát konal v Česku. Zájem zároveň vystupňoval příjezd českých hvězd z NHL Davida Pastrňáka, Pavla Zachy a Martina Nečase. Nejvíc sázeli lidé na finále Česka se Švýcarskem, kdy se prosázelo přes 192 milionů korun. Podle sázkových kanceláří nakonec zůstali v plusu bookmakeři.