Podpora Junáka roste, devět z deseti rodičů by v zájmu o skauting své dítě podpořilo

Obliba skautingu v ČR nadále roste, vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos. V roce 2019 by ve skautingu své děti podpořilo sedm z deseti rodičů, nyní by podobné rozhodnutí učinilo více než 90 %. Hlavními důvody podpory je podle mluvčí Junáka Barbory Trojak vedení k samostatnosti, čas strávený v přírodě nebo podpora týmové práce.

Vnímání skautů se zlepšilo v očích veřejnosti mimo jiné kvůli náročným událostem, kterým společnost čelí. Přispěla tomu skautská pomoc během pandemie Covidu-19 nebo války na Ukrajině. Počet členů Junáka se každoročně zvětšuje asi o 2300 členů. Letos jejich počet dosáhl 76 000.