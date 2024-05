Podzimní výstava v Muzeu literatury ukáže proces tvorby Rychlých šípů

Památník národního písemnictví/Muzeum literatury letos chystá dvě velké výstavy, první se bude věnovat Franzi Kafkovi, druhá Jaroslavu Foglarovi. Expozice o Foglarovi nabídne návštěvníkům originály prvních náčrtů, scénářů a skic, až po finální výsledek všech komiksů Rychlých šípů vydaných za první republiky. Kromě výstav pokračuje instituce v akvizicích a rozšiřování sbírek, nejnovějším přírůstkem je deník Jiřího Koláře z let 1957 až 1958. V září také ožije zahrada Muzea literatury, kde se plánuje festival spolu s dalšími vilami v Bubenči. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel muzea Michal Stehlík. "Franz Kafka tady bude do září, od listopadu by pak měla být výstava na téma Rychlých šípů. U výstavy Jaroslava Foglara je důležité, že jsou to originály původních skic, původní scénáře jednotlivých komiksů. Takže jdete od představy, scénáře, první skici k definitivě. Vidíte ten vývoj, než to dojde ke čtenáři. Proto tomu říkáme výstavní seriál, protože nemůžeme vystavovat citlivé papírové materiály tři měsíce, ale postupně se během tří měsíců před návštěvníky otevřou všechny, které vyšly za první republiky, v tomto tvůrčím vývoji," řekl Stehlík. Podle Stehlíka nejde materiál, který k Foglarovi a Rychlým šípům mají, počítat na jednotlivé dokumenty. "Můžu říct, že máme 2500 osobních nebo institucionálních fondů. A jeden fond jsou třeba stovky kartonů, je to mnoho kilometrů archiválií," řekl ředitel.