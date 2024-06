Policie: Česko má stále nejvíce malých varen pervitinu v Evropě

Česko má stále nejvíce malých laboratoří na výrobu metamfetaminu v Evropě. Tento způsob produkce je také v ČR nejčastější. Čím dál více se ale zejména u hranic s Německem objevuje levnější "mexický metamfetamin", který se dováží z Nizozemska a Belgie. Vyplývá to z výroční zprávy Národní protidrogové centrály (NPC) za rok 2023, kterou ČTK zaslala mluvčí Lucie Šmoldasová. Podle zprávy zůstává pervitin spolu s marihuanou nejčastěji užívanou drogou v Česku. "Klasický pervitin vyrobený českou cestou je charakteristický pro domácí malé varny, do nelegálního obchodu se v této oblasti významně zapojují cizinci," uvedli policisté z NPC. Část takto vyrobeného metamfetaminu je podle nich určená pro vlastní spotřebu a zbytek pro stálé odběratele převážně z Česka, někdy ze sousedních zemí. Případy Národní protidrogové centrály ukazují, že na všech českých hranicích existuje drogová turistika. Drogy se ve velké míře vyvážejí na Slovensko a do Polska, prodávají se za dumpingové ceny. Češi pak podle policistů stále ovlivňují obchod v příhraničních oblastech Německa.