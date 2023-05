Konopné produkty s CBD nezakážeme, řekl premiér Petr Fiala. Pracovní skupina bude řešit nová pravidla

Ivan Bartoš | Foto: Jana Myslivečková, Český rozhlas

Pracovní skupina bude také pracovat na tom, aby se trh s CBD produkty řídil jasnými a předem předvídatelnými pravidly. Kdyby tyto látky do zákazu spadly, znamenalo by to podle Fialy zásadní komplikaci pro uživatele i řadu českých podnikatelů.

CBD chtělo zakázat ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství koncem dubna informovalo, že inspekce připravuje opatření, které CBD a další látky získané z konopí zakáže uvádět na trh. Zdůvodňovalo to tím, že podle EU jsou produkty obsahující CBD považované za takzvané nové potraviny a ty nejsou dostatečně prozkoumány.

CBD marihuana

Premiér prohlásil, že zákaz považuje za nešťastný, což potvrdila i zpětná vazba od lidí i podnikatelů. Podle předsedy koaličních Pirátů a vicepremiéra Ivana Bartoše čeští podnikatelé investovali do trhu s produkty obsahujícími CBD stovky milionů.

"Nebudeme zakazovat něco, co nikomu zdravotně neubližuje, co stejně bude v EU všude povolené," uvedl. Regulace konopného trhu může dle pirátské analýzy přinést státnímu rozpočtu minimálně dvě miliardy korun.

Co je CBD?

Ilustrační foto

CBD je látka, která se vyskytuje v konopí. Chemicky je příbuzná s THC, ale na rozdíl od něj nemá vliv na změny psychiky. Lidem CBD pomáhá v potlačení projevů úzkostí či depresí, ke zmírnění bolesti, ke zlepšení kvality spánku. Někteří pacienti tvrdí, že jim pomáhá například v léčbě cukrovky nebo Parkinsonovy choroby.

Na českém trhu se produkty s CBD prodávají jako oleje, kapsle, tinktury nebo například bonbony. Zákazníci se teď předzásobují.

Podnikatelé v oboru: Zákaz? Produkty se přejmenují

Na původně chystaný zákaz bezprostředně reagovali podnikatelé v oboru. Například majitel společnosti Konotéka Jan Šimr pro ČTK uvedl, že výrobci své produkty přejmenují a začnou je označovat například jako sběratelský předmět nebo surovinu k dalšímu zpracování.

Adam Kulhánek

Podle Šimra je trh s CBD a konopnými produkty v Česku obrovský, pohybuje se v řádu stovek milionů korun a roste. Za zvláštní považuje i to, že návrh na zákaz této látky přišel v době, kdy se diskutuje o legalizaci konopí. Podle něj může jít i o lobby farmaceutických firem.

Pozitivně se k CBD staví někteří adiktologové, například Adam Kulhánek: „U CBD jsou prokázané terapeutické účinky, ať už to souvisí třeba s potlačením bolesti, nebo ve formě nějaké relaxace a podobně, to je výzkumně potvrzené. Pokud je látka správně dávkována, může pomáhat," zdůraznil pro server Novinky.cz.

Spor o CBD: Střet dvou rozdílných pohledů

Jak napsal deník E15, příklady z ciziny ukazují, jak se vyhnout plošnému zákazu, pokud stát chce. Spor o kanabidiol v Česku poodhalil střet dvou rozdílných pohledů na řešení problémů.

Na jedné straně se vláda chystá legalizovat marihuanu a podpořit rychle rostoucí konopný trh. Na opačném břehu stojí úředníci, kteří velmi přísně vykládají evropská doporučení a nehledí na to, jaký dopad to bude mít na osudy podnikatelů.

Protidrogový koordinátor chce jít cestou regulace

Jindřich Vobořil

Cestou regulace chce jít národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). „V Česku žije milion lidí, kteří CBD užívají každý den a považují ho za léčebnou bylinu."

Například trh s CBD ve Francii se pohybuje kolem hodnoty 300 milionů eur. Aby nebyl likvidován, tamní úředníci provizorně zařadili CBD na seznam doplňků stravy. Podobně by podle Vobořila mohlo postupovat i Česko. "Z hlediska prevence je podle mě lepší tvrdě regulovaný trh než úplná prohibice," uvedl pro E15 protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.