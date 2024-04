Policie: Tragická střelba na fakultě významně psychicky zasáhla na 9 tisíc lidí

Tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) a s ní související události významně psychicky zasáhly na 9000 lidí. Podporu a krizovou intervenci jim poskytovaly stovky odborníků z Integrovaného záchranného systému (IZS) a partnerských organizací. Uvádí to policie ve zprávě o poskytnuté psychosociální pomoci, kterou zveřejnila na webu. Při střelbě na fakultě v centru Prahy loni 21. prosince přišlo o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu. Osobou pachatele se střelbou na fakultě souvisely také vraždy v Klánovickém lese a středočeské Hostouni. I lidem zasaženým těmito událostmi poskytovali psychologové a interventi podporu a policie to zahrnula do vydané zprávy. "Prvních 24 hodin od události střelby na FF UK krizovou intervenci na místě a v nemocnicích poskytovalo celkem 54 psychologů a interventů z řad IZS, v prvním týdnu to bylo okolo 190 odborníků z IZS a partnerských organizací. Psychologové a interventi IZS a partnerských organizací poskytli v prvním týdnu přímé krizové intervence pro téměř 1000 zasažených osob, a to již ve spojitosti se všemi činy, které pachatel spáchal," uvedla policie. Dalších 750 lidí se s žádostí o pomoc obrátilo na krizové telefonní linky. K polovině února evidovala policie přes 6500 poskytnutých intervencí, všechny formy psychické podpory ale podle ni není snadné vyčíslit.