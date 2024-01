Detektory zvuku či panická tlačítka. Univerzita Karlova řeší nová bezpečnostní opatření i stálé pietní místo

V budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze by mohlo vzniknout stále pietní místo, které by připomínalo tragickou událost, při které 21. prosince čtyřiadvacetiletý student univerzity zastřelil 14 lidí a dalších 25 zranil. Univerzita Karlova to řeší i s podobně zasaženými zahraničními institucemi. Krizový štáb univerzity mezitím dál řeší otázku nových bezpečnostních opatření.