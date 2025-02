Policie začala trestně stíhat předsedu opozičního hnutí SPD Tomia Okamuru

Policie zahájila trestní stíhání předsedy SPD Tomia Okamury a hnutí SPD kvůli kontroverzním plakátům z loňské volební kampaně. Hnutí to oznámilo s tím, že zprávu o zahájení trestního stíhání dostal Okamura do datové schránky. Poslanci vydali Okamuru ke stíhání minulý týden. Policie ho podezírá z podněcování nenávisti vůči skupině osob, nebo z omezování jejich práv. Je to kvůli loňské kampani před krajskými a senátními volbami, kde SPD vystupovalo proti migračnímu paktu Evropské unie. Byl na něm muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a textem, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Okamura ale odmítá, že by šlo o rasistickou kampaň.

Po rozhodnutí o vydání novinářům řekl, že bude dál bojovat za bezpečnou Českou republiku a za svobodu slova. "Podle našeho názoru je cílem vládní koalice kriminalizace opozičních názorů a v konečném důsledku snaha neumožnit SPD účast v letošních volbách do Poslanecké sněmovny," uvedlo ve čtvrtek hnutí SPD.