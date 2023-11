Policie zadržela skupinu lidí kvůli pěstování i prodeji velkého množství konopí - šlo o tři generace jedné rodiny

Policie zadržela jedenáct lidí kvůli pěstování konopí a taky distribuci a vývozu marihuany ve velkém množství. Podle Národní protidrogové centrály šlo o rodinný byznys, do kterého se zapojily tři generace. Ve vazbě skončila většina z jedenácti zadržených. Jak uvádí kriminalisti, skupinu vedl 47letý muž. Obviněný je ale nejen on, ale také jeho rodiče a další příbuzní. Ti pomáhali s pěstováním a uskladněním konopí, ale také se sháněním zákazníků nebo rozvozem marihuany. Vzhledem k tomu, že jde o organizovanou skupinu a také velký rozsah drog, obviněným hrozí až 12 let vězení. Součástí skupiny je i jeden cizinec, který by mohl dostat trest i 15 let za mřížemi.