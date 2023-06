Policisté na Hodonínsku odhalili v dodávce 24 běženců ze Sýrie

Policisté u Javorníku na Hodonínsku v pondělí našli v dodávce 24 syrských migrantů, další tři migranty odhalili na dálnici D2 poblíž slovenských hranic. Policie o tom informovala na twitteru. Od únorového ukončení kontrol na státní hranici se Slovenskem jihomoravští policisté odhalili 236 migrantů, kteří překročili hranice nelegálně. "Většina zajištěných osob pocházela ze Sýrie. Policisté zároveň zadrželi 22 převaděčů, se kterými bylo vedeno trestní řízení," uvedla policie k číslům od ukončení kontrol na slovenských hranicích. Na D35 na Olomoucku byl zadržen minulý týden řidič z Bulharska, který v nákladním prostoru nelegálně převážel 15 běženců ze Sýrie. Šlo o muže, mezi nimi byl i jeden nezletilý a jeden mladistvý chlapec. Šedesátiletý řidič dodávky skončil před soudem, v pátek mu ve zkráceném řízení soud uložil peněžitý trest, řekla ČTK olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová. Migranty policie vrátila na Slovensko, odkud je cizinec pod příslibem finančního zisku převážel.

Policisté po zajištění migrantů zjišťují, odkud cizinci do Česka vstoupili a zda nepožádali o azyl v jiné zemi. Vráceni bývají právě buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde o azyl požádali. Požádat o azyl mohou také v ČR. Počty zajištěných běženců jsou nyní výrazně nižší oproti loňskému podzimu, kdy vrcholila migrační vlna. Vláda tehdy kvůli rostoucímu počtu běženců zavedla dočasné kontroly na hranicích, kde policisté zpočátku zajistili i více než 100 migrantů denně. Počty se postupně snižovaly, kontroly skončily začátkem února.