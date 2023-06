Polsko podle premiéra Morawieckého neukončí těžbu v dole Turów

Polsko neuzavře důl Turów a jeho fungování chce zajistit až do roku 2044. Prohlásil to polský premiér Mateusz Morawiecký. "Nenecháme zavřít ten důl. Žádný soud v Bruselu nám nebude říkat, co je energetická bezpečnost," řekl premiér během návštěvy Turówa podle webu polského rozhlasu. Ještě dříve Morawiecki podle serveru Gazeta.pl odmítl rozhodnutí varšavského správního soudu z 31. května, podle kterého má důl těžbu zastavit. Důl Turów leží v blízkosti českých a německých hranic. Těžba v něm podle ekologů ohrožuje životní prostředí a podzemní vody ve všech třech státech. Polská vláda tato tvrzení opakovaně popřela. "V Polsku máme důl Turów, ale podobné jsou v Česku a Německu. A kde jsou ti, co bojují za ekologii?" poznamenal Morawiecki.

Loni v únoru premiéři Česka a Polska podepsali dohodu o řešení vlivu těžby v dole Turów. Česká republika pak stáhla žalobu na Polsko, kterou kvůli dolu podala u Soudního dvora EU.