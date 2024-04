Poptávka firem po úvěrech podle centrální banky klesla, u domácností se zvýšila

Poptávka firem po úvěrech v prvním čtvrtletí klesla, je to druhý kvartální pokles v řadě. Setrvale naopak roste poptávka domácností po úvěrech, a to jak na bydlení, tak na spotřebu. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního průzkumu, který zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Ve druhém čtvrtletí banky očekávají zvýšení poptávky po úvěrech ve všech segmentech úvěrového trhu. Pokles firemní poptávky po úvěrech banky očekávaly. Podle nich se na menším zájmu podniků o úvěrové financování nadále projevují vysoké úrokové sazby. Firmy také mají menší zájem o úvěry na investice či na provoz a snaží se ve větší míře využívat k financování vlastní zdroje. Poptávka po úvěrech na bydlení naopak rostla, banky vnímají její zvyšování od druhého čtvrtletí loňského roku. Ke zvýšené poptávce přispívá snížení úroků u hypotečních úvěrů. Vzhledem k tomu, že domácnosti očekávají další snižování hypotečních úrokových sazeb, je zájem zejména o úvěry s kratší fixací. Zájem o úvěry na bydlení naopak brzdí zvýšené životní náklady, kvůli kterým má část domácností menší úspory