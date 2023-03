Poruch příjmu potravy u náctiletých přibylo od roku 2016 skoro o dvě třetiny

Poruch příjmu potravy u mladých ve věku 15 až 19 let přibylo podle odborníků mezi roky 2016 až 2021 skoro o dvě třetiny. Předloni jich bylo 2383, o pět let dříve 1449. Celkově se s nimi potýká skoro osm procent populace, na počátku 21. století to bylo 3,5 procenta. V tiskové zprávě k Mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, která ve čtvrtek začíná v Praze, o tom informovala Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Podle současných výzkumů žije v rodinách s duševním onemocněním rodičů zhruba každé šesté dítě. Tyto děti často v tichosti trpí emoční nestabilitou svých rodičů způsobenou jejich duševním onemocněním, stigmatem psychiatrické diagnózy a společenskou izolací rodiny. "U dětí duševně nemocných rodičů je až padesátiprocentní pravděpodobnost, že se u nich vyvine duševní onemocnění," doplnila předsedkyně Sekce pro poruchy příjmu potravy odborné společnosti psychiatrů Hana Papežová.