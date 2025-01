Poslanci ODS a KDU-ČSL navrhli uzákonit pravidla pro snazší úřední změnu pohlaví

Skupina poslanců stran ODS a KDU-ČSL navrhla uzákonění pravidel pro úřední změnu pohlaví. Trans lidé, kteří jsou starší 18 let by o ni mohli požádat osobním prohlášením před matričním úřadem. Pro uznání by byla nutná mimo jiné lékařská potvrzení od specialistů v oboru sexuologie nebo psychiatrie o trvalém nesouladu mezi duševním a zapsaným pohlavím. Předloha, o které občanští demokraté informovali ve své tiskové zprávě, obsahuje i další předpoklady. Jedná se převážně o reakci na verdikt Ústavního soudu (ÚS) z loňského roku, který s účinností od letošního července zrušil jako podmínku pro úřední změnu pohlaví chirurgickou přeměnu pohlavních orgánů.

Trans lidé by si mohli úředně změnit pohlaví podle novely nejvýše dvakrát za život. Matrika by mohla provést příslušný záznam nejdříve po roce od osobního prohlášení uplynutí doby jednoho roku od učinění osobního prohlášení. Žadatel by tak měl čas na rozmyšlenou. Předpokladem k záznamu by byl také souhlas odborné komise ministerstva zdravotnictví. ÚS loni uvedl, že požadavek chirurgického zákroku kvůli úřední změně pohlaví je v rozporu se základním právem trans lidí na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie, především proto, že porušuje jejich lidskou důstojnost. Rozhodoval z podnětu člověka, který je úředně evidovaný jako žena, usiluje o změnu pohlaví, avšak nehodlá podstoupit chirurgický zákrok, a proto na matrice ani u správních soudů neuspěl. Česko patří k posledním zemím v Evropě, kde se chirurgický zákrok kvůli úřední změně pohlaví vyžaduje.