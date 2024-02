Manželství ne, ale partnerství a bez adopce, rozhodli poslanci. Velké zklamání, zní od členů LGBT

Páry stejného pohlaví nakonec v Česku manželství nebudou moct uzavírat. Budou ale moci vstupovat do svazku nazvaného partnerství s většinou práv manželů. Umožní to novela občanského zákona, kterou schválili poslanci. Práva na adopci dětí podle ní mít homosexuálové nebudou, osvojení bude komplikované. Organizace chránící práva LGBTQ lidí Jsme fér je z hlasování zklamaná.

V Česku mohou stejnopohlavní páry od roku 2006 využívat institut registrovaného partnerství. Ten má ale od manželství desítky právních odlišností. Párům například nevzniká společné jmění nebo v případě úmrtí partnera nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod. Nemohou si také společně adoptovat dítě a ani si přisvojit potomka partnera.

Dolní komora schválila upravenou novelu hlasy 123 ze 176 přítomných poslanců | Ilustrační foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Skupina poslanců proto přišla s předlohou, která měla uzákonit pro stejnopohlavní dvojice možnost uzavírat manželství se všemi právy, která jsou běžná v heterosexuálních manželstvích. Ta ale nakonec ve sněmovně neprošla a poslanci schválili kompromisní návrh. Páry stejného pohlaví budou moci uzavírat takzvané partnerství, které jim narovná práva, co se týká například dědictví, vdovských důchodů a dalších. Zákon jim ale nepovoluje adopce dětí, zároveň však umožňuje takzvané přiosvojení, tedy osvojení dítěte, jehož biologickým rodičem je jeden z partnerů.

Schvalování návrhu doprovázela už od prvního čtení vzrušená debata mezi zastánci i odpůrci manželství pro všechny. Ti první argumentovali zejména narovnáním práv lidí, ti druzí zase trvali na tradičním pojetí manželství jako svazku muže a ženy. Nebylo tedy ani jisté, zda poslanci novelu občanského zákoníku o manželství i pro dvojice stejného pohlaví vůbec v nějaké podobě přijmou. Podle poslanců tak sněmovna schválila maximum toho, co bylo v současném složení možné.

„Došli jsme do stavu, kdy nevíme, jestli je to dostatečná výhra k tomu, abychom slavili. Ale je to ohromný posun do budoucna v tom, jak budou vnímány stejnopohlavní páry,“ uvedl k výsledku hlasování jeden z předkladatelů původního návrhu Josef Bernard (STAN). Zároveň upozornil, že vyhraná je pouze bitva, ale nikoli válka. „Je třeba ještě přesvědčit senátory, aby zákon podpořili. Já bych tu taktiku nechal otevřenou," řekl.

Spokojenost není ani na jedné straně

Organizace chránící práva LGBTQ lidí Jsme fér je z hlasování ve sněmovně zklamaná. „Smutný den pro tisíce rodin s dětmi, které mají dvě mámy nebo dva táty a statisíce LGBT lidí. Smutný den pro spravedlnost a rovnoprávnost v naší zemi,“ napsala na síti X.

Česká společnost tak podle ní zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. „Partneři si budou moci podle sněmovnou schválené novely přiosvojit dítě druhého partnera, společné adopce jim však nadále budou zakázány. Pro děti osvojované z ústavů to znamená, že budou muset proces adopce absolvovat dvakrát za sebou. Státu tento návrh přináší zbytečnou administrativní zátěž,“ poznamenala.

Novelu jednoznačně nechválí ani organizace Aliance pro rodinu, která se dlouhodobě staví proti manželství pro všechny. „Upření práva dítěte na jejich maminku a tatínka. V případě leseb vytěsnění otce ze života dítěte, v případě gayů upírání matky a pořizování si dětí na zakázku,“ napsala aliance své výčitky na sociální síti X.

Připomněla ale části novely, které považuje za plusové. „Manželství zůstalo svazkem muže a ženy. Výsadní postavení manželů při adopcích uhájena,“ napsala.

Ve světě umožňuje sňatky lidí stejného pohlaví 36 zemí, registrované partnerství 12 zemí. Ve většině zemí, které uznávají sňatky osob stejného pohlaví, mohou tyto páry i adoptovat děti. Ze zemí, které uznávají registrované partnerství, umožňují adopce dětí pouze Chorvatsko, Bolívie a Lichtenštejnsko. V řadě zemí zůstává homosexualita trestná, jedná se zejména o státy Afriky a Blízkého východu.