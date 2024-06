Poslanci řeší korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí

Sněmovna zahájila dnes ráno jednání k závěrečnému schvalovacímu kolu sporného zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Program mimořádné schůze schválila hlasy vládního tábora asi po hodině, kterou vyplnila vystoupení zástupců opozičního hnutí ANO na jiná témata.

Vládní tábor nechal svolat ke koaliční novele mimořádnou schůzi, která zužuje možnosti opozičních obstrukcí v debatě o návrhu programu. Navzdory tomu se očekává, že závěrečné kolo projednávání předlohy zabere zákonodárcům několik dnů.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v řádných volbách do Sněmovny v příštím roce. Opoziční hnutí SPD žádá zamítnutí volební novely, hnutí ANO zejména odklad její účinnosti až na rok 2026 a vyloučení voleb do Evropského parlamentu kvůli údajně největšímu riziku dvojího hlasování.