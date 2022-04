Povšík: Snahy o obnovu výroby Škoda Auto v Rusku jsou nepřijatelné

Snahy o obnovu výroby vozů Škoda Auto, případně celého koncernu Volkswagen, v Rusku jsou nepřijatelné. Uvedl to dnes v týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík. Zaznamenal prý snahu co nejdříve začít vyrábět v ruských závodech. Tamní zaměstnanci podle něj ani jednou neprojevili svůj protest proti válce, pouze vyjádřili obavu o svá pracovní místa, a to ještě způsobem, který připomíná vyčítání a výhrůžku, uvedl Povšík pro týdeník.

"Uvedu příklad: Ukrajinští zaměstnanci připravení kdykoli vběhnout při náletech do krytu vyrábějí kabelové svazky pro ruské automobilky. To je přece proti všem zásadám lidského svědomí," uvedl Povšík. Německo, kde sídlí vlastnický koncern Volkswagen, má podle něj obavy o energetické zdroje z Ruska, jako je zejména plyn a ropa.