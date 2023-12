Sto let okřídleného šípu Škoda

Ikonické logo Škodovky slaví jubileum v době, která mu nepřeje. Plzeňská Škoda se ho vzdala ve prospěch mladoboleslavské automobilky, a ta ho cíleně odsunuje do pozadí.

Okřídlený šíp patří k nejstarším a nejznámějším obchodním značkám u nás. Je starší než Baťa nebo Čedok. Jenom v Plzni mu konkurovalo další ikonické logo: Pilsner Urquell.

Šíp nebo Indián?

Foto: Škoda Auto

Právě před sto lety, 15. prosince 1923, byla zaregistrována ochranná známka Škoda. Ikonický letící šíp, nesený nejdříve pěti, potom třemi pery. Tehdejší generální rada plzeňské škodovky Tomáš Maglič byl výraznou osobností první republiky. Průmyslník, cestovatel, trochu dobrodruh, trochu filantrop, majitel zámku Berštejn u Máchova jezera. Z cesty do Ameriky si přivezl indiánského sluhu. A právě jeho ostrý profil a čelenka s péry ho inspirovaly, aby přemýšlel o novém logu firmy. Konkrétní návrh měl podle jeho představ vytvořit František Michl, mladý, teprve dvaadvacetiletý malíř a designér z Domažlic.

Ve dvacátých letech koncern zaměstnával více než pětatřicet tisíc lidí a koupil mimo jiné i mladoboleslavskou automobilku. Slavná firma Laurin a Klement se musela spojit se Škodovými závody v Plzni, protože se dostala do existenčních problémů. Nové logo už obsahovalo nápis Škoda, ale také vavřínové listy z původní značky L a K. V další verzi se dostal do srdce oválné značky už okřídlený šíp. Nebo Indián? V Plzni se ještě koncem minulého století používalo druhé a velmi časté označení škodovácké značky. Indián neboli indiánek. Dodnes mohou být příkladem dresy plzeňského hokejového klubu, a nakonec i jeho nový název. Místo tradiční Škody Plzeň hrají už dlouhá leta hokejovou ligu Indiáni Plzeň.

Foto: Škoda Auto

Jedna značka pro dvě Škody?

Děsivé hospodářské turbulence po druhé světové válce a nová ekonomická mantra znárodňování vedly občas k podivuhodným změnám. To byl i případ Škody. Ta plzeňská, která sloužila Němcům jako poslední zbrojovka, byla po válce určena k velkým budovatelským úkolům. Lokomotivy, soustruhy, turbíny… Škodovácký znak přežil i několikaleté období ZVIL, kdy se škodovka jmenovala Závody Vladimíra Iljiče Lenina. To bylo spojení: Lenin s Indiánem. Jenže byla tu ještě automobilka v Mladé Boleslavi, kterou socialističtí plánovači vybrali jako hlavního výrobce automobilů po roce 1948. Administrativní problém vyřešil nový název automobilky AZNP. Tedy přeloženo pro ty, kteří nejsou pamětníky oněch jalových změn, Automobilové závody, národní podnik. Ale neřešilo to problém se znakem. Okřídlený šíp figuroval na autech z Boleslavi i na lokomotivách a strojích z Plzně.

Změna přišla až s majetkovým vstupem koncernu Volkswagen. V roce 1993 firma představila nové logo, kde tradiční modrou (plzeňskou) barvu okřídleného šípu nahradila zelená a do jeho okruží přibyl nápis ŠKODA AUTO.

Útlum, nebo odchod do zapomnění?

Změny po sametové revoluci zametly pod práh i ty největší a nejznámější průmyslové podniky v České republice. Namátkou jenom v Praze ČKD nebo Tatru Smíchov. V Plzni ze strojírenského kolosu zůstalo torzo. Jedinečný výrobce jaderné energetiky ve východním bloku, největší světový výrobce elektrických lokomotiv, škodovácké obří lodní hřídele, to je dnes už hluboká minulost. Po majetkových kotrmelcích poloprázdný skelet škodovky v Plzni ovládli lidé, kteří se posvátného loga bez skrupulí zbavili ve prospěch boleslavské automobilky. Jenže zatímco v Česku a na Slovensku patří vozy značky Škoda dlouhodobě mezi nejprodávanější, na zahraničních trzích takovou pozici zdaleka nemají. Proto automobilka zvýrazňuje nápis SKODA a okřídlený šíp upozaďuje, třeba ve vlisu na volantu. Jinými slovy, zatímco u nás jsme na logo s okřídleným šípem zvyklí a mnozí dokonce vědí, co symbolizuje, zákazníkům v zahraničí prý neříká nic.

Foto: Škoda Auto

Ikonické logo sice nekončí, samo prošlo další modernizací, avšak na přídích nebo na zádi nových modelů a elektromobilů ho už neuvidíme. Designér Lumír Kajnar změnu označil jako revoluční. „Ze Škodovky nám vzkazují, zvykejme si, že ve světě nejsme sami. Design dnes ovládl marketing, který zahodil pro něj nepotřebný sentiment. Z vedení VW nám dávají najevo, že nemají za úkol vyvážet českou značku s historickým odkazem a logem. Cílí na to dostat se s kvalitními automobily k novému segmentu zákazníků pod srozumitelnější nálepkou."

Nová doba bývá k tradicím nelítostná. V Evropě zmizely stovky značek nejenom v průmyslu, drasticky se změnila i slavná loga fotbalových klubů jako je Juventus a Inter Milán. A tak mnohé, kdysi slavné značky dnes najdeme jenom v muzeích. A jak to tak vypadá, čas se navršil i pro Indiána z Plzně a okřídlený šíp z Mladé Boleslavi.