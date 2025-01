Požár u Los Angeles zničil Češce dům, v němž prožila přes 40 let

Jednou z těch, kterým do života dramaticky zasáhl ničivý požár v okolí Los Angeles, je i Češka Zdena Pavlová. Živel jí zcela zničil dům, v němž prožila přes 40 let svého života. "Ještě jsem se s tím nezačala srovnávat. Jsem pořád ještě v šoku," říká osmdesátiletá žena, která do Spojených států z Československa přišla v roce 1969 a o sedm let později si koupila dům v oblasti Pacific Palisades západně od Los Angeles.

"Mám fotografie, kdy jsme viděli malý kouř na nejvyšším kopci nad námi a během dvou a půl hodiny jsme měli nařízenou evakuaci," vzpomíná pražská rodačka na úterý 7. ledna, kdy se musela rychle rozhodnout, co pro ni má největší cenu a co si s sebou vezme z domu, který před pár lety přenechala dceři, u níž teď trávila Vánoce a první dny nového roku.

"Člověk toho mnoho nesebral," líčí s tím, že se jí podařilo zachránit aspoň část fotografií. Řada knih, obrazů či tradiční české sklo, k němuž měla velký vztah, ale zůstaly na místě, které nedlouho poté lehlo popelem. Měla se kam vrátit, protože se před pár lety přestěhovala zpět do Prahy, kde si pořídila byt. Její dcera, která v Pacific Palisades strávila prakticky celý život, ale přišla o všechno. Alespoň, že byl dům pojištěný, je ráda Pavlová.