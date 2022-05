Prachovské skály hlídají policisté společně se strážci CHKO

Policisté z Jičínska společně se strážci CHKO - přírodní rezervace Prachovské skály se od úterý zaměří na dodržování pravidel chování v chráněné krajinné oblasti. Kombinované terénní hlídky budou v nejcennějších a zároveň v nejnavštěvovanějších lokalitách CHKO, půjde vždy o jednoho strážce a jednoho policistu. ČTK o tom informovali zástupci policejního krajského ředitelství v Hradci Králové. Hlídky budou dohlížet také na bezpečný pohyb turistů ve skalách i na správné parkování v okolí. "Souvisí to s narůstajícími počty turistů, sezona začala. Je to naplánované zhruba do září. Společné hlídky působily v Prachovských skalách také loni," řekla mluvčí krajské policie Eliška Majerová. Upozornila na to, že v Prachovských skalách mohou pomoci turistům v nouzi také takzvané záchranné body, které obsahují číslo bodu, název a kontaktní údaje na složky IZS.