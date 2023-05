Vyhlídky Prachovských skal: Pohled na Český ráj z ptačí perspektivy

Český ráj - Prachovské skály | Foto: CzechTourism

Prachovské skály jsou jednou z nejstarších přírodních rezervací v Česku - vyhlášena byla už v roce 1933 a v roce 2002 se tato oblast stala součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Samotné pískovcové skály vznikly v období druhohor, kdy byla celá oblast zaplavená mořem. Když o několik desítek milionů let později voda ustoupila, začaly na křehký kámen působit povětrnostní vlivy, voda i zemětřesení. To vedlo ke vzniku jednotlivých skalních bloků a útesů.

Pro celou oblast jsou příznačné hluboké soutěsky, skalní věže a sloupy. Na některých místech se nacházejí nakloněné i zcela zřícené skalní bloky. Některé skály dosahují výšky až 40 metrů a jsou oblíbeným cílem horolezců.

Místní skály jsou totiž v celém spektru obtížnosti a mají také poměrně snadnou dostupnost. Problémem je ale podle horolezců vysoká koncentrace turistů na malé ploše.

Prachovské skály | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International

Pěším turistům několikakilometrová oblast Prachovských skal nabízí hustou síť značených turistických cest. A zejména četné vyhlídky na vrcholech skalních útvarů na úchvatná panoramata skal, ale i velké části Českého ráje. Trasy jsou někdy náročné, k vyhlídkám vedou často krkolomné chodníky, ale svým výhledem nikoho nezklamou.

Mezi nejkrásnější místa Prachovských skal patří podle mnohých Vyhlídka Míru, Hlaholská vyhlídka, Hakenova vyhlídka či Císařská chodba, tedy mohutná rokle - kaňon mezi skalami, pojmenovaná po císaři Františku I.. Výchozím bodem pěších okruhů je téměř sto let stará Turistická chata, kterou se podařilo zachovat v původním stylu.

V Prachovských skalách se natáčela i celá řada filmů. Například Jak dostat tatínka do polepšovny nebo pohádka Princ Bajaja. Císařská chodba se zase stala kulisou v pohádce Malá mořská víla nebo například v dobrodružných filmech Mlhy nad Avalonem či Hellboy.

Až tisícovka návštěvníků denně

Vyhlídka Ervínův hrad | Foto: Matěj Baťha, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Přestože jsou Prachovské skály oblíbeným turistickým cílem, najdou se zde i klidná místa. V západní části mohou lidé navštívit Ervínův hrad, odlehlé, klidné a turistickým ruchem stále ještě málo zasažené místo. Na plošinu skalní věže se dostanou přes skalní trhlinu dřevěným mostkem. Vyhlídka nese jméno majitele zdejšího panství Ervína Schlika (1852–1906), který významnou měrou podporoval turistiku na svých pozemcích a začal aktivně zpřístupňovat Prachovské skály turistům.

Potomci rodiny Schliků, kterým byl po roce 1989 vrácen zabavený majetek, provozují turistickou oblast Prachovských skal od roku 2000. Jeden z nich, Dominik Feštr, správu rodinného majetku, a tedy i Prachovských skal, převzal v roce 2009.

„Je to taková celková údržba. Od sbírání odpadků, přes starosti o cesty a zábradlí. Je to každodenní práce. Jednou za čas si to musíte všechno projít a podívat se, kde je co zapotřebí opravit. Jsou to většinou nějaké menší opravy, ale jednou za čas je nutné udělat něco většího, nějakou rekonstrukci cesty,“ popsal před časem Českému rozhlasu péči o skály Dominik Feštr.

Prachovské skály | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International

Skály prý nezná dokonale, protože je nezná tak, jako horolezci. Ale místo samotné zná velmi dobře. „Když se potřebuji rychle někam dostat, tak nemusím jít přímo po turistické stezce, ale mohu využít různé existující zkratky, které znám.“

V hlavní turistické sezoně, zejména o víkendech, Prachovské skály přivítají až kolem tisícovky návštěvníků denně. Vysoká návštěvnost sebou nese i negativa, nejen, že odhazují odpadky, ale přibývají i problémy s návštěvníky, kteří nerespektují pokyny strážců. Těm proto od loňska na obchůzkách asistují i policisté.

Prachovské skály - vyhlídka Míru | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International