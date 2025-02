Kouzelná cesta s loutkami: Divadlo z Karlových Varů baví děti v Kalifornii

Navzdory tomu, že byla neděle, dorazil velký počet návštěvníků. „Jen mě zajímá, zda jste si všiml, proč všechny děti doprovázely maminky a tatínci chyběli?“ zeptali jsme se Jana Kindla. „Super Bowl, svátek amerického fotbalu,“ odpověděl s úsměvem.

Loutkářské umění Jana Kindla

Loutkař Jan Kindl | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Jan Kindl není jen loutkář, ale také pedagog, scénárista a výrobce loutek. Která z těchto profesí je mu nejmilejší? „Rád mám přípravy. Okamžiky, kdy vymýšlím příběh, představuji si loutky a jejich výrobu, o kterou se sám starám. Když už mám představení hotové, jedná se jen o rozdělení rolí, které podléhá stylu loutkáře na cestách,“ vysvětluje Kindl.

Představení „Kouzelná aktovka“, které jsme měli možnost vidět, vzniklo podle scénáře spisovatele a básníka Radka Malého. Školák Kája díky kouzelné aktovce zažije celou řadu napínavých situací. Ocitne se například v cirkuse, na rozbouřeném moři nebo při lovu pravěkého mamuta. Scénu a kulisy namaloval Václav Dostál a v představení společně s Kindlem vystupoval kolega a výborný muzikant Vojta Tomáško, kamarád z dětství, bez kterého by tato cesta nebyla možná.

Kindl si své loutky vyrábí sám. „K vyřezávání je nejlepší lipové dřevo. Je měkké a snadno se s ním pracuje. Dětem loutky rád po představení ukazuji. Vedle hlavního hrdiny Káji k nim patří například Pipi Dlouhá Punčocha i mamut,“ říká Kindl.

Představení „Kouzelná aktovka“ | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Pestrý repertoár pro dětské diváky

Jan Kindl a Vojta Tomáško | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

A kde bere inspiraci k tvorbě? „Nevím, ale snažím se mít pestrý repertoár. Od Zlaté rybky, přes jiné příběhy až po Duhového prince. Mou touhou je hrát pro děti, ne pro dospělé. Samozřejmě věřím, že i rodiče dokážu pobavit, ale ne na úkor toho, že bych ošidil děti o zábavu. Jsem rád, když se děti aktivně podílejí na příběhu – zpěvem, recitací nebo pomáháním s nějakou klauniádou,“ dodává Kindl.

Dáváte přednost určitým žánrům ve své tvorbě?

„Snažím se vyprávět zábavné příběhy pro děti a nevyvolávat v nich strach ve stylu bratří Grimmů.“

Kolik inscenací jste vytvořil a kolik z nich jste předvedl v Americe?

„Nejsem si jistý, ale myslím, že v Česku máme už nejméně devět inscenací. Tady vystupujeme jenom s představením „Kouzelná aktovka“, kterou jsme hráli i v angličtině.“

Představení „Kouzelná aktovka“ | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Nezapomenutelný zážitek z amerického Carlsbadu

Představení „Kouzelná aktovka“ | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Jak k tomu došlo?

„Navštívili jsme sesterské město Karlových Varů, zdejší Carlsbad. Kromě ochutnání minerální vody z místního pramene jsme tam uspořádali i představení. Byl to nádherný a nezapomenutelný zážitek. Přivítal nás starosta města s konšeli a v té chvíli jsem se cítil jako významná celebrita a důležitý reprezentant ČR.“

Jaký byl váš dojem z reakcí dětí?

„Úžasný, reagují stejně jako v Česku. Místa a okamžiky napětí, údivu a smíchu jsou velmi podobné. Jsem nadšený a vděčný, že to tak funguje.“

Co dalšího připravujete?

Loutkař Jan Kindl | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

„Máme rozpracované dvě inscenace. Jedna je o staříkovi, který nechal rozkvést stromy – je založená na jedné japonské pohádce. Loutky jsou hotové, scéna připravena a výtvarnice dokončuje kulisy. Scénář připravuji s Radkem Malým. Druhý příběh bych rád realizoval s Lukášem Urbánkem a dalšími spoluautory. Chci udělat představení, které by dětským způsobem vyprávělo příběh spisovatele Oty Pavla.“

Dá se říct, že jste neustále v pohybu. Máte čas na nějaké koníčky?

„Chovám včely. Chtěl jsem si to zkusit a docela mi to šlo, takže mě to stále baví. Mám štěstí, že se mohu věnovat tomu, co mě zajímá, i když cesta k tomu nebyla jednoduchá.“