Praha bude moci umístit Muchovu epopej do Savarinu na 25 let s pětiletou opcí

Hlavní město bude moci umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy do paláce Savarin na Václavském náměstí na 25 let s pětiletou opcí. Současně s tím bude ukončen spor s jedním z dědiců, Johnem Muchou, a v prostoru bude místo i pro vystavení rodinné sbírky. Provoz a správu bude mít na starosti developer, firma Welwyn. Vyplývá to z návrhu dohody mezi Prahou, Nadací Mucha a Welwynem, který schválili pražští radní.

Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let. Od loňského roku jsou na příštích pět let zapůjčena do Moravského Krumlova, kde byla v minulosti už vystavována. "U nás je epopej jak v bavlnce, a pokud Praha nebude mít prostory, budeme ochotně jednat o možném prodloužení výstavy v Krumlově," řekl ČTK krumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09).