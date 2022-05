Praha chystá harmonogram ukončení pomoci uprchlíkům na hlavním nádraží

Pražský magistrát připravuje harmonogram ukončení dobrovolnické pomoci ukrajinským uprchlíkům na hlavním nádraží v současné podobě. Pomoc by se měla vrátit do původní podoby, kdy tam byl pouze informační stánek. ČTK to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ke konci května svou činnost na nádraží ukončí pracovníci Organizace pro pomoc uprchlíkům, iniciativa Hlavák své další působení v místě zvažuje. Podle organizací na nádraží i nadále nocují v nevyhovujících podmínkách stovky lidí, převážně romského původu. Praha se potýká s nedostatečnou ubytovací kapacitou a jedná s vládou a ostatními kraji o přemístění uprchlíků do krajů, které nejsou tolik vytíženy. Asistenční centrum (KACPU) ve Vysočanech, které slouží pro Prahu a Středočeský kraj, odbavilo asi 90.000 lidí. Kvůli nedostatku ubytovacích kapacit a situaci na nádraží Praha vybudovala v polovině května stanové městečko v Troji.