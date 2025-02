Praha letos na kulturu vydá v dotacích přes 400 mil. Kč, meziročně více

Pražský magistrát letos rozdělí na kulturních dotacích 408 milionů korun, meziročně se jedná o růst. Zhruba 128 milionů korun je z rozpočtu vymezeno na jednoleté dotace, zbytek je vázán na víceletý program. Rozdělení peněz schválili městští zastupitelé. Schválili také víceleté dotace na roky 2026 až 2029. Pro schválení bodu hlasovalo 40 z 61 přítomných zastupitelů. "Jedním z cílů hlavního města Prahy je zajistit dostupnost kultury pro všechny a nabídnout umělcům platformu pro svobodné vyjadřování. Tím totiž přispíváme k rozvoji otevřené a kreativní společnosti, která je základem demokracie. Investice do kultury a umění proto vnímám jako klíčové," uvedl dříve primátorův náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09).

Kulturní organizace si o prostředky mohly žádat v sedmi různých kategoriích, a sice divadlo, hudba, tanec, vizuální umění, literatura, audiovize a mezioborové projekty. Magistrát celkem obdržel 730 žádostí. Někteří občané si na jednání stěžovali na to, že peníze neputují do takzvané bezbariérové kultury. "Bezbariérovost je samozřejmě důležité téma, ale toto jsou neinvestiční dotace, a není je možné použít na takovéto důležité konstrukce a nelze je takto investovat do kulturních objektů," vysvětlil Pospíšil.