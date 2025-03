Praha se už potřetí stala nejoblíbenějším domácím cílem českých turistů

Praha se v roce 2024 už potřetí za sebou stala krajem, kde trávilo svou dovolenou nejvíce českých turistů. Porazila tak Jihočeský, Jihomoravský i Královéhradecký kraj. Podle předsedy představenstva firmy Prague City Tourism Františka Cipra se postupně reformuje pověst Prahy mezi domácími turisty. Efektivně fungují také nabídky voucherů na zvýhodněné vstupy na různé památky, které domácí cestovatelé obdrží v hotelích. Mění se i chování zahraničních turistů, kteří už nezůstávají pouze v centru metropole, ale pohybují se po celém městě. Napomáhají tomu cestovatelské tipy ze sociálních sítí.

"Třetí rok je Praha top mezi domácími turisty. Předtím to byl Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, střídaly se. Domácích návštěvníků jezdí do Prahy zhruba pětina a my jsme za ně strašně rádi. Jsou to lidé, kteří se chovají jako Pražené, znají místní pravidla. Sice v útratách nejsou tak silní jako třeba Američané nebo Korejci, ale my si jich velmi vážíme," řekl Cipro. Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Kromě propagace Prahy v ČR i v zahraničí má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či obě věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.