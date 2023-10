'Pulzující město v gotickém hávu'. Lonely Planet zařadil Prahu mezi top destinace na rok 2024

Praha je v žebříčku deseti měst na osmé příčce. Českou metropoli označuje Lonely Planet za „pulzující hlavní město v gotickém hávu“. Věhlasné pražské památky jako Pražský hrad a Karlův most podle něj působí až příliš krásně na to, aby byly skutečné. Kouzlo města ale částečně kazí houfy přijíždějících návštěvníků v posledním desetiletí. Město však slibuje zlepšení.

„Uzamčení Covid-19 dalo městu šanci stisknout resetovací tlačítko a v roce 2024 město slibuje, že zmírní davy tím, že podpoří pomalý turismus a atrakce mimo centrum města,“ píše na webu průvodce.

Lonely Planet kromě nejznámějších památek, jako je Karlův Most, Pražský hrad a Katedrála svatého Víta, na webu upozorňuje na řadu míst, které by si návštěvníci Prahy neměli nechat ujít. Zmiňuje například Muzeum českého kubismu, Židovské muzeum, Strahovskou knihovnu, Staroměstský orloj, Pražské Jezulátko, Kampu, Vyšehrad, čtvrť Nový svět či Petřín a další místa.

„Přidejte se k místním obyvatelům, kteří si přicházejí odpočinout na Náplavku, sobotní dopolední farmářský trh na pěkném úseku vltavského nábřeží. Secesní Smetanova síň uvnitř Obecního domu je zase pravděpodobně nejúžasnějším koncertním místem ve střední Evropě. A severně od centra se rozkládá park Stromovka, obrovská plocha udržované zeleně a oblíbené místo pro klidné procházky,“ doporučuje průvodce.

Pivo a guláš

Nechat ujít by si podle Lonely Planet turisté neměli ani plzeňské pivo a místní kuchyni. „Vychutnejte si perfektně načepované plzeňské pivo s přílohami jako je guláš a houskový knedlík v dobře vedené hospůdce Lokál,“ doporučuje průvodce.

Pro autentické pečivo by si podle něj měli návštěvníci zase zajít do prodejny na Staré Město, kde najdou tradiční české perníčky plněné povidly a vlašskými ořechy. Mezi podniky, které v hlavním městě stojí za návštěvu, zmiňuje také například Kavárnu Slavia, Café Imperial nebo Grand Café Orient.

Seznam Best In Travel 2024 zahrnuje deset zemí, regionů a měst, ale také udržitelná místa a místa s hodnotou. Ze zemí na prvním místě skončilo Mongolsko. V seznamu převažují země z Asie, jsou tam ale i země z Afriky, Karibiku a Jižní Ameriky. Z Evropy se do žebříčku dostalo Chorvatsko.

Mezi místa s hodnotou zařadil průvodce na první místo Polsko. To označil za jednu z cenově nejdostupnějších evropských destinací, která má vynikající nabídku cestovatelských zážitků.