Právník: České právo zatím nezná hromadnou žalobu, soud ale může jednotlivá řízení spojit

České právo zatím stále nezná obdobu anglosaské hromadné žaloby. Nároky poškozených, tedy i klientů energetické skupiny Bohemia Energy (BE), která ukončila činnosti, je proto třeba uplatňovat jednotlivě. Soud ale může různá řízení, v nichž jde o stejnou věc, spojit v jedno, a tím vytvořit de facto stav, kdy projednává „hromadnou žalobu”. Na dotaz ČTK to řekl Jan Eisenreich ze společnosti LitFin, která nabídla klientům BE právní zastupování. LitFin tvrdí, že zákazníkům BE velmi pravděpodobně vznikl nárok na odškodnění, které spočívá v rozdílu mezi cenou, kterou budou muset zaplatit za spotřebované energie novému dodavateli, a cenou, kterou by zaplatili, kdyby BE dodržela smlouvu. Společnost vyzvala všechny poškozené organizace, firmy i lidi k nezávazné registraci s tím, že se postará na své náklady o vymáhání jejich nároku. Podíl by získala, až pokud úspěšně vymůže kompenzaci. "Větší díl přitom zůstane klientovi," řekl k tomu Eisenreich. Podle serveru iRozhlas.cz, který na aktivitu LitFin upozornil, se už společnosti takto přihlásilo několik tisíc bývalých zákazníků BE.