Pražské metro slaví padesátiny

Při této příležitosti měli cestující příležitost se projet historickými soupravami včetně šedivých vozů typu Ečs, které do Prahy dodal Mytiščinský stojírenský závod. Ty jezdily na prvním úseku nejstarší trasy C mezi tehdejší stanicí Sokolovská, dnes Florenc a Pražským povstáním. V současnosti má metro tři trasy, které mají dohromady přes 65 kilometrů. V roce 2022 přepravilo přes 338 milionů cestujících, což je v průměru 926 tisíc denně. V budoucnu by mělo dojít k rozšíření o trasu D, který se už buduje. Dopravní podnik také připravuje zakázku na další sérii vozidel, která se má přiblížit současným podzemním trendům nejen co do sestavení soupravy, ale i co do řidiče. Ten by v pražském metru budoucnosti již jezdit neměl.