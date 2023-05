Nejnovější stanice metra C jsou v provozu už patnáct let

Stanice Letňany | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Už během slavnostního přestřižení pásky vyvolávalo prodloužení trasy C do Letňan vášně. Na jedné straně se řadě obyvatel severní části Prahy zjednodušilo cestování do centra, ale obecně stanice příliš vytížené nejsou. Největší provoz je na stanici Ládví. Prosek naopak patří v rámci celé sítě metra k těm nejméně využívaným. Z hlediska architektury budí pozornost stanice Střížkov - obrovská stavba architekta Patrika Kotase. Jde o megalomanskou stavbu, která ovšem téměř nic jiného než výstup a nástup z metra nenabízí.

Konečná metra v polích

Stanice Letňany | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Nejvíce kritiky se při budování trasy sneslo na umístění konečné stanice Letňany, která dodnes stojí v polích. Při cestě na letňanské sídliště i do místního nákupního centra musejí lidé přestoupit na autobus a také do veletržního areálu to je odtud ještě dalších několik stovek metrů. Tehdejší vedení Prahy zdůvodňovalo výstavbu stranou od obydlené části mimo jiné i plánem využít okolní plochy pro olympijský stadion a další sportoviště. Později přišel tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) s nápadem vybudovat v Letňanech za zhruba šest miliard korun vládní čtvrť pro jedenáct tisíc úředníků několika ministerstev. Z velkolepých plánů však sešlo, s výjimkou občasných koncertů zůstávají zdejší plochy dodnes nevyužité.