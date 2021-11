Pražské planetárium a hvězdárny vyšlou družici, poslouží popularizaci vědy

Pražské planetárium a hvězdárny do kosmu vyšlou družici, která poslouží k popularizaci vědy. Zástupci planetária to oznámili na festivalu kosmických aktivit Czech Space Week v Praze. Družici vynese do kosmu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v červnu 2022. Řídící centrum v planetáriu bude přístupné veřejnosti.

"S družicí budou moci přímo komunikovat a získávat data o průběhu letu či pořizovat snímky z oběžné dráhy. Pro vysokoškoláky bude k dispozici prostor pro spolupráci v rámci bakalářských či diplomových prací," uvedl Jakub Rozehnal, ředitel organizace Planetum.

Družice bude obíhat asi 550 kilometrů nad povrchem Země s periodou 90 minut rychlostí téměř 28.000 kilometrů za hodinu. "Při této rychlosti by družice překonala vzdálenost mezi Prahou a Brnem za pouhých 20 sekund," poznamenal Rozehnal s tím, že družice bude také o 100 až 200 kilometrů výše než Mezinárodní kosmická stanice (ISS).