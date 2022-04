Nejstarší dalekohled pražské Štefánikovy hvězdárny odjel na opravu

Tomáš Prosecký | Foto: Radio Prague International

"Následujících šest týdnů ho v té Jeně budou kompletně rozebírat na prvočinitele. Už prostě nefungoval tak dobře," připomíná ředitel hvězdárny Tomáš Prosecký. Renovace bude trvat zhruba rok a oprava bude stát kolem pěti miliónů korun. Protože přístroj váží 5,5 tuny, musel ho z kopule přemisťovat po částech jeřáb.

Demontáž Zeissova dalekohledu z kopule Štefánikovy hvězdárny v Praze | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Lidé na dalekohled přispěli ve sbírce

Na světě zbyly už pouze dva takové funkční dalekohledy. Jeden v Curychu, druhý na Petříně. Zeissův dalekohled získala hvězdárna krátce po svém otevření v roce 1928. Jeho historie je však starší a sahá až do roku 1905.

Rudolf König | Foto: Philippebérenguier, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Zástupci Štefánikovy hvězdárny ho totiž ve 20. letech odkoupili z pozůstalosti po vídeňském selenografovi (obor, který se zabývá mapováním Měsíce) Rudolfu Königovi.

"Tento pán pozoroval tím dalekohledem hlavně Měsíc. A protože má dva tubusy, tak samozřejmě do jednoho si dal foťáček a tím druhým se díval," přibližuje dalekohled pan Dobroslav, který ve hvězdárně pomáhá.

Demontáž Zeissova dalekohledu z kopule Štefánikovy hvězdárny v Praze | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Na svou dobu byl dalekohled vynikající přístroj. I když ho hvězdárna koupila za zlomek reálné ceny, šlo o tak vysokou částku, že na ni byly využité i peníze ze sbírky mezi lidmi. Významně přispěl i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Cena dalekohledu byla tehdejších 80.000 korun československých, dalších 130.000 stála přeprava, rozebrání dalekohledu a nutné technické zásahy.

Dalekohled funguje nepřetržitě od roku 1930

V provozu je dalekohled nepřetržitě od roku 1930. Podle ředitele hvězdárny není taková dlouhá životnost u dalekohledů běžná a petřínský přístroj je v podstatě unikát. Pro pozorování jasnějších objektů, především Měsíce, na což byl zkonstruován, je vynikající. Posledních 18 let se o něj staral Martin Fuchs.

"Kdyby sem přišlo cokoliv z dnešní produkce, tak se to za deset patnáct let rozsype na prach. To, co ten dalekohled tady vydržel, a to myslím v dobrém, tak je takřka zázrak."

Demontáž Zeissova dalekohledu z kopule Štefánikovy hvězdárny v Praze | Foto: Vít Šimánek, ČTK

"Je historický, je to takový unikát, takže jsme ho tady měli mimořádně rádi. Je mi trošku líto, že nám dalekohled odchází, ale zase bude lepší, novější," dodává paní Eva, který ve hvězdárně pomáhá. Nový dalekohled díky novým technologiím ukáže lidem mlhoviny, hvězdokupy nebo galaxie i z centra Prahy.

Na hvězdárně je ještě další dalekohled pro veřejnost v západní kopuli a ve východní moderní dalekohled, který se používá pro odborná pozorování.