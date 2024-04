Pražský maraton by mohl městu vydělat přes 200 milionů

Pražský maraton, který se bude konat v neděli 5. května, přinese podle zástupců organizace RunCzech až 200 milionů korun do české ekonomiky. Praha na své závody láká desetitisíce turistů z Čech i zahraničí. Závodu se podle organizátorů zúčastní přes 8000 běžců, zhruba polovinu budou tvořit závodníci ze zahraničí.

Maraton seriálu RunCzech v Praze se uskuteční už po dvacáté deváté. Start i cíl je na Staroměstském náměstí. Závod by měl českou metropoli i globálně zviditelnit. Maraton bude navíc živě vysílat i Česká televize a přímý přenos poběží i na platformě YouTube. Závod by tak mohl přilákat do Prahy přes 100.000 turistů.