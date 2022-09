Premiér: Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud

Současná vláda udělala pro zajištění energetické bezpečnosti ČR podle premiéra Petra Fialy (ODS) za tři měsíce více než předchozí vlády s účastí ANO za osm let. Fiala to dnes uvedl na schůzi Senátu, jejímž tématem je pomoc občanům a firmám s nárůstem cen energií. Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud, řekl premiér k vládnímu návrhu na zastropování cen energií, které by měla Sněmovna schvalovat v pátek, Senát příští úterý.

"Za tři měsíce jsme k posílení energetické bezpečnosti naší země udělali víc než dvě vlády ANO za uplynulých osm let," prohlásil premiér. Podle něj na jaře hrozilo, že v zimě bude Česko bez plynu kvůli závislosti na jeho dodávkách z Ruska. Nyní jsou zásobníky plynu naplněny z 85 procent.

Vláda podle Fialy nyní chce zajistit dostupné ceny energií, proto v pondělí navrhla jejich zastropování. Náklady na topení by tak měly být zhruba stejné bez ohledu na to, jestli domácnosti vytápí elektřinou nebo plynem. "Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud," zdůraznil premiér.

Zdroje na výdaje spojené s energetickou krizí chce vláda podle svého předsedy získat kvůli zděděnému zadlužení státu také mimořádnými příjmy. Patří k nim dividendy ze státních podniků, příjmy z emisních povolenek nebo výnosy daně pro vybrané firmy, které těžily z důsledků ruské agrese na Ukrajinu. Tato válečná daň bude podle Fialy dočasná a rozhodně nebude sektorová, protože se nebude týkat všech firem v odvětví, ale jen těch s nečekaně vysokými zisky.