Premiér uvítal dohodu s EK ohledně budoucnosti aut se spalovacími motory

Za naplnění jednoho z výsledků českého předsednictví EU označil premiér Petr Fiala (ODS) páteční dohodu Německa s Evropskou komisí (EK), která se týká zachování aut se spalovacími motory i po roce 2035. Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš naopak řekl, že takovým slibům nevěří a že je třeba "zelený fanatismus" revidovat. Uvedli to dnes v reakcích pro ČTK. Německo a EK dopoledne oznámily, že urovnaly spor o konec vozů se spalovacími motory. Po roce 2035 bude dál možné nově registrovat vozy se spalovacími motory, pokud budou tankovat uhlíkově neutrální paliva.

"Vítám, že se v EU podařilo dosáhnout dohody ohledně závazných podmínek pro syntetická paliva do motorů osobních aut. Znamená to, že se nové spalovací motory budou moci prodávat i po roce 2035," napsal ČTK premiér prostřednictvím vládního mluvčího Václava Smolky. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) bude možné téma uzavřít pravděpodobně už v příštím týdnu a zaměřit se pak na změnu návrhu o emisní normě Euro 7, která by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Česko ji požaduje změnit, aby neohrožovala občany v dostupnosti především malých aut.

Babiš telefonicky ČTK řekl, že slibům Evropské komise a jejího místopředsedy Franse Timmermanse nevěří. "V minulosti mluvili o biopalivech druhé a třetí generace, při nahrazení výroby elektřiny z uhlí o technologiích, které neexistují," uvedl Babiš. Syntetické palivo stojí aktuálně 235 korun za litr, podotkl. "Zelený fanatismus, který likviduje Evropu, průmysl a zemědělství, nedopadne dobře, bude tady plno nezaměstnaných," varoval expremiér. Doufá, že volby do Evropského parlamentu přístup EK změní a plán EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality bude rozumně revidován.