Přes 90 miliard korun půjde z nového operačního programu na podporu vědy a školství

Na podporu výzkumu a vzdělávání by od letoška do roku 2026 mohlo jít zhruba 3,58 miliardy eur (zhruba 90,5 miliardy Kč) z dotačních programů s penězi z EU. Zhruba 72 procent částky by se mělo čerpat z evropských fondů, zbytek by měl zaplatit český stát. Vyplývá to z podkladů k novému plánu využití peněz z evropských strukturálních a investičních fondů ve školství, který má v pondělí projednat vláda. Plán má název Operační program Jan Amos Komenský. Dotace by podle něj měly jít v dalších letech na rozvoj špičkového výzkumu a posílení jeho uplatnitelnosti v praxi nebo na zavádění nových metod výuky, podporu žáků z chudých rodin či rekonstrukce vysokých škol.

Nový plán připravilo ministerstvo školství v souladu s nařízením Evropské komise a má navázat na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání z období let 2014 až 2020. "Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel," píše se v úvodu materiálu.