Jaké je to cestovat na Mars? Pět studentů z Česka si to v simulaci vyzkoušelo

Jaké je to letět na Mars a vystoupit na povrch této planety? Pět vybraných středoškolských studentů z Česka si to vyzkoušelo. A to v rámci mezinárodního projektu Expedice Mars, který je určený nadaným mladým lidem ve věku 13 až 18 let z Česka i Slovenska. Na simulované misi ve hvězdárně ve Vyškově na Moravě strávila posádka sto hodin, což je nejdelším počinem svého druhu v celé Evropě.