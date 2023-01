Přes dva tisíce domácností si zažádalo o dotaci v Nové zelené úsporám light

Žádost o dotaci na energetické úspory za první dva dny podalo 2265 nízkopříjmových domácností. Dohromady žádají o podporu zhruba čtvrt miliardy korun. Uvedlo to ministerstvo životního prostředí. Program Nová zelená úsporám light je určený pro seniory, samoživitele nebo lidi s handikepem. Peníze můžou využít třeba na opravu oken, zateplení podlah nebo fasády. To má nízkoříjmovým domácnostem pomoct snížit účty za energie. Zatím podle ministerstva převažují žádosti od seniorů, a to hlavně na výměnu oken a dveří. Stát pro tyto dotace vyčlenil celkem 1 a půl miliardy korun. Podle ministra životního prostředí Mariana Jurečky z KDU-ČSL je stát připravený do programu vložit další peníze.