Prezident: Lidé by si měli připomínat činy odbojářů

Lidé v Česku by si měli připomínat svoji historii, znát například činy odbojářů za druhé světové války. Řekl dnes prezident republiky Petr Pavel, který se v Miřeticích na Chrudimsku účastnil pietního aktu k 82. výročí vypálení a vyvraždění osady Ležáky za druhé světové války. V posledních letech bylo podle prezidenta více pozornosti věnováno Památníku Lidice než Památníku Ležáky.

Byl by rád, kdyby se on i ostatní účastnili pravidelně pietních aktů obětí druhé světové války. Loni byl na pietě v Lidicích, letos přijel do Ležáků. Památník Lidice na Kladensku, pod který také spadá Památník Ležáky na Chrudimsku, letos kvůli nedostatku peněz rušilo některé akce. "Myslím si, pokud bychom chtěli určitou důstojnou pietu vyjádřit těmto místům, bylo by fajn, aby na ně šly i dostatečné peníze. Je mi jasné, že finanční potřeba je všude," řekl prezident. Finance by podle něj měly být rovnoměrně rozložené.

Oba památníky kvůli rozpočtu musely učinit úsporná opatření. Některé akce se nebudou konat každoročně, ale jen v půlkulatých a kulatých výročích.