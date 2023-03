Prezident Pavel dostal pokutu za netransparentní údaje o dárcích

Prezident Petr Pavel dostal od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pokutu 60.000 Kč, což je dosud nejvyšší sankce udělená úřadem fyzické osobě. Pokutu dostal za netransparentní údaje o dárcích v prezidentské kampani. Informaci magazínu Reportér potvrdil ČTK člen vedení dohledového úřadu Jan Outlý. ČTK řekl Outlý, že v přehledu Pavlových dárců chyběly často údaje o bydlišti a datu narození. Podle Pavla nešlo o netransparentní, ale o chybějící údaje. Dodal, že pokud je dárce neposkytne sám, není způsob, jak je získat. V přehledu sponzorů má být podle Outlého uvedeno jméno, příjmení, datum narození a bydliště dárce. "Jestliže máte 6000 dárců a ode všech máte mít předepsaný údaj, jako je adresa a datum narození a někdo z nich vám to nepošle, tak my nemáme páku, jak to z těch lidí dostat," řekl novinářům při návštěvě Polska Petr Pavel. "Jak jsem byl upozorněn, 60.000 je v podstatě standardní pokuta za drobné nesrovnalosti. Já myslím, že tohle je naprosto pochopitelné a nemám s tím sebemenší problém, protože k takovým problémům prostě dochází," doplnil. Pokuta byla Pavlovi uložena, ještě než se ujal úřadu prezidenta.