Prezident Pavel v projevu před VS OSN odsoudí ruskou válku proti Ukrajině

Český prezident Petr Pavel se ve svém projevu před Valným shromážděním Organizace spojených národů (VS OSN) chystá odsoudit ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině a chce také apelovat na další podporu Kyjevu. Řekl to českým novinářům. Vystoupení prezidenta České republiky v rámci všeobecné rozpravy VS se v New Yorku čeká dnes kolem 19:00 místního času (ve středu kolem 1:00 SELČ). "Hlavní téma bude odsouzení ruské agrese proti Ukrajině, volání po pokračování podpory Ukrajiny jako předpokladu k tomu, abychom mohli úspěšně pokračovat v naplňování rozvojových cílů, které si OSN stanovila," řekl před zahájením dnešního jednání prezident Pavel. "Je bezpochyby, že pokračující válka na Ukrajině odebírá množství zdrojů, které by jinak mohly být použity pro rozvoj," dodal. Prezident už v pondělí novinářům v New Yorku řekl, že projev před VS OSN považuje za jeden z nejdůležitějších za své dosavadní působení v úřadu. "Asi by bylo naivní si myslet, že takový projev si kterýkoli státník střihne spatra a bez přípravy. Na takový projev se člověk... připravuje dlouho dopředu," popsal Pavel jeho přípravu. Dnes oznámil, že na půdě OSN chce mluvit také o "pragmatické spolupráci" se zeměmi Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Ta má podle něj být založena "na vzájemném respektu a výhodnosti tak, abychom nechávali pokud možno co nejmenší prostor pro autoritářské režimy, které se v těchto částech světa snaží v současné době získat svůj vliv".

Českou hlavu státu čeká i řada bilaterálních jednání, pozdě večer místního času se pak Pavel zúčastní recepce, kterou v Metropolitním muzeu pořádá americký prezident Joe Biden.