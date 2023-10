Prezident Pavel vystoupí s projevem v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Prezident Petr Pavel přijel dopoledne do Evropského parlamentu ve Štrasburku a setkal se s českými europoslanci. Před polednem vystoupí na plénu s projevem. Očekává se, že bude hovořit o své vizi budoucnosti Evropy a vyzve k silnému postoji vůči Rusku a k míru na Ukrajině za ukrajinských podmínek. Podle Hradu zdůrazní význam spojenectví a bude hovořit také o rozšíření EU a roli, kterou by měla hrát ve světě. Hlava státu se během návštěvy Štrasburku setká s předsedkyní EP Robertou Metsolaovou, generální tajemnicí Rady Evropy Marijou Pejčinovičovou Buričovou. Na programu má i setkání se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou. Do Štrasburku Pavel přiletěl v úterý večer z Brugg, kde promluvil u příležitosti zahájení akademického roku na College of Europe.