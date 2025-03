Prezident Petr Pavel vyzval poslance, aby obranu státu nepoužívali jako předvolební téma

Prezident Petr Pavel ve sněmovně promluvil na mimořádné schůzi o budoucnosti české armády. Apeloval na na odpovědné parlamentní strany, aby nebraly obranu jako téma, které se hodí do voleb. Vyzval ke shodě alespoň na základních principech. Dílčí věci, které se týkají koncepčního naplňování už schválených strategií doporučil nechat na odbornících. Schůzi ke koncepci armády do roku 2035 nechalo svolat hnutí ANO - poté co si jeho předseda Andrej Babiš vyměnil několik dopisů o obraně s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou. Prezident zdůraznil, že na zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti by měli mít všichni stejný zájem. V kontextu současného dění ve světě si podle něj nelze dovolit zlehčovat téma obrany a znevažovat a znehodnocovat tím úsilí všech, kdo se na obraně podílejí. Kritizoval debaty, které vedou k oslabování armády či její důvěryhodnosti. "Mohou skutečně velice negativně ovlivnit nejen vnímání naší bezpečnosti občany, ale taky naši bezpečnost mezinárodně a naši důvěryhodnost jako spojence," konstatoval prezident. Cílem podle něj má být nalézt společná východiska. Sněmovna po prezidentově projevu začala jednat o obranyschopnosti Česka a koncepci armády v uzavřeném režimu. Před poslanci vystoupil s utajovanými informacemi i náčelník generálního štábu Karel Řehka.