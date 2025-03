Prezident podepsal novelu, která snižuje podporu obnovitelných zdrojů

Solární elektrárny, které mají výkon vyšší než 30 kilowattů uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 budou nově podléhat individuálním kontrolám výnosnosti. Jde o opatření, které by mělo vládě ušetřit peníze z rozpočtu na podporované zdroje energie. Počítá s tím novela energetického zákona přezdívaná Lex OZE III, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad. Novela se zaměřuje především na úpravu akumulace a agregace elektřiny. Do zákona se úsporné opatření ohledně solárních elektráren dostalo až na základě pozměňovací návrhu z popudu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Podle odpůrců opatření by však tato novinka změnila pravidla uprostřed hry, je pro provozovatele elektráren administrativně náročné, může vést k arbitrážím a ohrozit splnění klimatických závazků ČR. Senát přijal pozměňovací návrh, který toto opatření vypouští, Sněmovna ho ale přehlasovala a stvrdila svoji verzi. Opozice byla proti a podporovala senátní verzi. Ve Sněmovně je nyní už i navazující pozměňovací návrh, který zužuje povinnost individuálních kontrol až od výkonu 145 kW. Kontroly by se tak vyhnuly asi deseti obcím a dvěma školám.