Prezident vyzval k úvahám o koalici ochotných za spravedlivý mír pro Ukrajinu

Nastal čas začít uvažovat o široké koalici ochotných za spravedlivý mír na Ukrajině, uvedl na síti X prezident Petr Pavel. Svobodný svět se podle něj musí postavit zlu. Jeho vyjádření přichází den po roztržce mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkým prezidentem Donaldem Trumpem a před nedělním jednáním evropských lídrů v Londýně. "'Míru' podle podmínek agresora se říká kapitulace a jen by povzbudila všechny současné i budoucí agresory. Svobodný svět se musí postavit zlu," varoval český prezident.

Páteční schůzka Trumpa se Zelenským v Bílém domě, kde měli lídři USA a Ukrajiny stvrdit ekonomickou dohodu a jednat o možné cestě k míru po letech ruské agrese, vyústila v nevídanou slovní roztržku před kamerami v Oválné pracovně a skončila bez výsledků. Český prezident podpořil ukrajinského prezidenta také v pátek. Podporu elenskému vyjadřovali mnozí evropští lídři. Ukrajina večer uzavřela s Británií smlouvu s Británií o půjčce 2,26 miliard liber (téměř 70 miliard korun), která má podpořit obranyschopnost Ukrajiny.

O "koalici ochotných" psal nedávno bruselský server Politico, když uvedl, že nový balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu, který navrhuje Evropská unie, by mohl mít hodnotu až 20 miliard eur (501,7 miliard Kč). Na nové vojenské pomoci se podle serveru má podílet "koalice ochotných", tedy ty členské státy EU, které chtějí Kyjevu pomoci. To by zamezilo riziku, že některá ze zemí pomoc zablokuje. O zvýšení pomoci Ukrajině by měl jednat čtvrteční summit EU.