Prezidentka Čaputová je na své poslední návštěvě Česka

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes odpoledne na Hradě přijali končící slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou s partnerem. Slovenská prezidentka je na své poslední návštěvě Česka jako slovenská hlava státu. Dvoudenní cestou završí rozlučkové zahraniční cesty.

Čaputovou v polovině června vystřídá v prezidentském úřadu bývalý předseda parlamentu a vlády Peter Pellegrini. Čaputová návštěvou dodržela tradici prezidentů Česka a Slovenska, že jejich první a poslední cesta ve funkci vede do druhého státu bývalého Československa. Cestu do ČR po uvedení do funkce plánuje také Pellegrini.

Ve čtvrtek dopoledne slovenská prezidentka vystoupí na mezinárodní konferenci Prague European Summit. V poledne pak Pavel Čaputové předá Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy za přínos k rozvoji česko-slovenských vztahů.