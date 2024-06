Při nehodě v kanadské provincii Québec zahynuli tři členové rodiny včetně Češky aktivní v české komunitě

Při nehodě dvou vozidel v kanadské provincii Québec na konci května zahynuli tři lidé, včetně Češky a jejího manžela a dcery. Informoval o tom montrealský web The Gazette. Čtyřčlenná rodina se 20. května odpoledne vracela z víkendové návštěvy přátel v Montrealu zpátky do Ottawy, kde se měla zúčastnit akce na českém velvyslanectví. Do jejich vozu na dvouproudé silnici spojující obě města čelně narazil automobil jedoucí v protisměru.

Třiačtyřicetiletá žena byla aktivní v české komunitě v Ottawě, kde působila jako učitelka českého jazyka a kultury. Její 39letý manžel měl podle serveru německé a kanadské občanství. Při nehodě zahynula i jejich šestiletá dcera, devítiletý syn vyvázl se zraněním nohy, kvůli kterému byl hospitalizovaný.