Kousek Česka a Slovenska v Torontu: Masaryktown

České a slovenské kultuře se daleko od střední Evropy daří. Masaryktown za jezerem v kanadském Torontu je pozemek určený k zachování a oslavě české a slovenské kultury. Herb Dubsky, spolupředseda Masaryk Memorial Institute přiibližil RPI historii tohoto místa.

Herb Dubsky | Foto: Harvey Ash, Masaryk Memorial Institute

„Tento objekt, známý jako Masaryktown, zakoupila česká a slovenská komunita v roce 1948. Na pozemku máme pražskou restauraci s tradiční českou a východoevropskou kuchyní, je tu kaple, kde se příležitostně konají nedělní bohoslužby. Máme knihovnu s asi 10 000 knihami a je tu také pomník obětem komunismu.

A pak se tu nacházejí dva nízké bytové domy, Masaryktown Residences se 112 jednotkami a MasarykPark Homes, který má 177 jednotek. V těchto budovách žije poměrně velké množství českých rodin, takže nemovitost Masaryktown je pro komunitu skutečně ústředním bodem.“

Ústav pořádá různé kulturní akce po celý rok. Začátkem června to byl tradiční každoroční český a slovenský festival.

„Zúčastnilo se ho 500 až 700 set lidí. V rámci festivalu jsme měli asi 15 různých prodejců, kteří prodávali pečivo, sýry a dovážené české potraviny. Měli jsme tu muzikanty a kapelu Dixie Land. Snažíme se zachovat přítomnost české a slovenské kultury, takže jsme na pódiu měli východňárské slovenské tanečníky, kteří jsou vždy velkým hitem a nikdy nás nezklamali. Celkově to byl velmi pěkný den a myslím, že se všichni skvěle bavili.“

Pivní slavnosti i česká škola

Podle pana Herba ale nejsou festivaly určené jen pro českou a slovenskou komunitu, celoroční akce navštěvují Kanaďané nejrůznějšího původu.

„Máme tento český a slovenský festival, který se rozrostl v událost nejen pro Čechy a Slováky, ale přijdou si užít i naši nejbližší angličtí sousedé. V září máme Czechoctoberfest, který je opravdu oblíbený u mladých lidí. Děláme také vánoční bazar a vánoční večeři.“

Organizace se snaží přicházet s co nejpestřejší nabídkou.

„Máme jazykovou školu pro děti od šesti do dvanácti let, tu nabízíme osobně i online. Máme stipendijní program, který nabízíme studentům nastupujícím do prvního ročníku univerzity nebo vysoké školy. Takže toto jsou hlavní mechanismy, které používáme k zapojení a udržování této komunity, která nás všechny drží pohromadě.“

Masaryktown bylo a je důležitým místem v životě pana Herba od doby, kdy se jeho rodina počátkem 60. let přistěhovala z Česka do Kanady.

„V roce 1960 přijela moje rodina doz Kanady. V začátcích, když jsem byl teenager, jsem občas jezdil do Masaryktownu a hrál fotbal za tým jménem Sparta Toronto. Ale pak přišla univerzitní léta a já jsem se na 30 let od komunity tak trochu vzdálil. Ale jakmile jsem se přiblížil k důchodu, uvědomil jsem si, že sledovat růst trávy není moje věc, musel jsem se zapojit! Nyní téměř každý den trávím nějaký čas v knihovně Masaryktown. Je tolik věcí, které můžete dělat, a to mně baví."