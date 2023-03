Přímá linka zvýší zájem Tchajwanců o Česko, věří CzechTourism

Loni přicestovalo do Česka 13.791 turistů z Tchaj-wanu. Oproti poslednímu předcovidovému roku to představovalo pokles o téměř 93 procent, uvedl ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism Jan Herget. Situaci by podle něj mohlo zlepšit přímé letecké spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí, které od 18. července plánují spustit tchajwanské aerolinky China Airlines.

Loni do Česka podle CzechTourismu přijelo zhruba 7,4 milionu zahraničních turistů. To byl sice skoro stejně jako před deseti lety, ale na úroveň těsně před vypuknutím epidemie covidu-19 se jejich počet stále nedostal.

Společnost China Airlines oznámila spuštění linky mezi Českem a Tchaj-wanem od 18. července. Týdně vypraví dva lety, z Česka bude létat každou středu a neděli. Na linku letecká společnost nasadí stroj Airbus A350-900.