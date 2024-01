Česko bude v dalších letech turisty lákat především na sport a lázně

Turisté v Chrámu svatého Víta v Praze | Foto: Lenka Žižková, Radio Prague International

Turismus a cestovní ruch obecně tvoří nezanedbatelnou součást české ekonomiky. Podle nejnovějších dat z roku 2021 tvořil turismus 1,55 procenta HDP, v roce 2023 by to podle odhadů mohla už opět být necelá 3 procenta, tak jak tomu bylo před Covidem. Cestovní ruch v ČR zaměstnává přes 180 tisíc lidí, tudíž přibližně každý pětadvacátý Čech pracuje v tomto odvětví ekonomiky.Nejvíce rozvinutý je pak především v Karlovarském kraji, Praze a Jihočeském kraji. Loni Českou republiku navštívilo 17,5 milionů turistů, což je číslo přibližující se předcovidovým hodnotám.

František Reismüller | Foto: Karolína Němcová, Český rozhlas

V souvislosti s daty z posledního roku si nový ředitel agentury CzechTourism František Reismüller povzdechl nad faktem, že v celkovém počtu turistů v ČR za poslední rok převyšoval počet domácích nad těmi ze zahraničí. Ačkoliv jsou podle něj počty českých turistů povzbuzující a doufá v jejich vytrvání, zaměřit se chce především na oslovení těch zahraničních. Důvodem je především bonita zahraničních turistů. V průměru nejvíce v Česku utrácejí turisté z USA, Jižní Koreji a Japonska.

V uplunulém roce převyšoval počet domácích turistů nad těmi ze zahraničí. | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

„Chceme, aby počet domácích turistů zůstal na 10,2 milionech tak jako loni nebo se dokonce zvedl, ale rádi bychom dorovnali počet zahraničních turistů,“ sdělil novinářům na tiskové konferenci Reismüller.

Czechturism loni v Česku uspořádal mnoho akcí a nadále pomáhá českým ubytovatelům a dalším podnikatelům představit se i zahraničním nákupčím. Právě proto i loni proběhl 23. ročník Czechia travel trade day v Brně, na kterém se mohou čeští podnikatelé setkat se svými protějšky a zviditelnit se ve světě. 24. ročník se bude konat letos v Hradci Králové na konci dubna.

Hlavní snahou Czechturismu zůstává ale nadále propagace Česka samotného. V posledních dvou letech k tomu zvolili motiv tradic a gastronomie a tedy zaměření především na kulturní stránku turistiky. Díky kampani Unexpected Traditions se jim podařilo oslovit přes 212 milionů turistů. K tomu využili především svého internetového portálu Visit Czechia, který čekají v dalších letech značná vylepšení a to včetně využití umělé inteligence. Druhým webem pod správou Czechturismu je i notoricky známé Kudy z Nudy, které je zaměřené především na české turisty.

V následujících dvou letech by se měl český cestovní ruch zaměřit na tzv. aktivní turistiku | Foto: Jiří Čondl, Český rozhlas

V následujících dvou letech by se měl český cestovní ruch zaměřit na tzv. aktivní turistiku, která je globálně velmi populární. Pomocí kampaně Unexpected wellbeing by tak Czechturismus chtěl zahraničním cestovatelům představit Česko jako zemi, která je pro aktivní dovolenou jako stvořená. Láká na pěší a cykloturistiku, na přírodu a lázně. Dosáhnout tohoto cíle by měl Czechturismu pomoci i zvýšený 400 milionový rozpočet.